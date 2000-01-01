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Разрабатываем технические условия на продукцию

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Нужно разработать ТУ?
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ТУ - чрезвычайно важный документ, ведь без него вы не сможете реализовывать собственную продукцию, а при проверках, будете регулярно получать штрафы. ﻿Если продукт разрабатывается не по ГОСТу, его производителю обязательно нужно сделать ТУ. Только в таком случае с ним станет сотрудничать магазин, торговая сеть или организация.
В ТУ прописываются следующие аспекты: ассортимент, требования к качеству и безопасности, требования к сырью, упаковке, маркировке, транспортировке и хранению.
Составление ТУ - весьма сложный процесс, подразумевающий знание множества производственных нюансов. Чтобы не тратить время, нервы и деньги на штрафы, лучше сразу обратиться к профессионалам и получить готовый пакет документов под ключ.

Как выглядят
﻿технические условия?

Этапы работы

Оставляете заявку на сайте
или звоните
Мы консультируем вас и обсуждаем
всевозможные нюансы
Высылаем вам на е-мейл форму
технического задания
Вы присылаете заполненную форму и карточку организации с реквизитами для составления договора
Мы составляем договор и счет. Затем - высылаем его вам на электронную почту
После оплаты сразу приступаем к выполнению работы

Почему выбирают нас?

Индивидуальный подход
Документы разрабатываются исключительно под ваше техническое задание: учитываем все пожелания
Пунктуальность
Мы никогда не нарушаем сроков, указанных в договоре: вы получаете всю документацию в четко обозначенные сроки
Надежность
Перепроверяем документацию на предмет соответствия актуальным требованиям и правовым нормам
Безопасность
Вам нечего бояться во время проверок: Роспотребнадзор не штрафует за документы, заказанные у нас
"Мастер никогда не станет рисковать своей репутацией. Потому что он - мастер"
﻿Лао Цзы

Технолог, специалист по сертификации: Андрей Готцев

Меня часто спрашивают: Вы разрабатываете технические условия только на пищевую продукцию?
А также: шеф-повар и профессиональный ресторатор
Мы не привязаны к одному или нескольким разновидностям продукции, не ограничены ассортиментом. Вы можете обратиться к нам с совершенно любым товаром.
После, начал заниматься разработкой документов для общепита и пищевых производств. Уже более 15-ти лет я занимаюсь ресторанным бизнесом, и около 6-ти разработкой документации, сертификацией и декларированием
Нет. Мы можем разработать технические условия на любое производство, продукцию или изделие.
Меня зовут Андрей Готцев, я - основатель и управляющий компанией "Технолог". Я начинал как повар-кондитер и технолог общественного питания. Всегда был связан с общепитом: сначала работал на кухне поваром, затем шеф-поваром и заведующим производством.

О нас

Меня зовут Андрей Готцев, я - основатель и управляющий компанией "Технолог". Я начинал как повар-кондитер и технолог общественного питания. Всегда был связан с общепитом: сначала работал на кухне поваром, затем шеф-поваром и заведующим производством.

После, начал заниматься разработкой документов для общепита. Уже более 15-ти лет я занимаюсь ресторанным бизнесом, и около 6-ти разработкой документации.

О нас в цифрах

15 лет
Я работаю в сфере общепита
45 минут
Через столько времени мы перезвоним вам
6 лет
Разрабатываю документацию
100%
Результат вы получите обратившись ко мне

Отзывы

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Андрей хочу сказать вам большое спасибо.за проделанную работу.такой оперативности я не ожидала.быстро, качественно. Буду заказывать ещё.
Ещё раз больше спасибо.
Зоя Файзиева
Обращаюсь к Андрею уже во второй раз и как всегда сроки и качество выполненных работ на высоком уровне. Спасибо за работу, особенно за то, что работаете невзирая на праздники и выходные!
Елена Журавлева
Андрей, добрый день.
Благодарим за оперативную помощь! Очень помогли с ТУ на наши ремесленные пасты. Благодарим за отличную работу. Думали сорвём поставку, однако благодаря Вам всё успели!
Антон Куприянов

Остались вопросы?
﻿Задавайте!

В каком случае мне нужно разрабатывать технические условия?
Если на вашу продукцию нет ГОСТа, или же если вы отклоняетесь от ГОСТа при производстве вашей продукции
Что нужно сделать, чтобы узнать стоимость разработки и регистрации технических условий?
Пришлите нам перечень продукции и состав каждого изделия через эту форму.

После предоставления этой информации мы просчитаем количество документов, исходя из вашего ассортимента. А также озвучим стоимость разработки и регистрации технических условий.

Получу ли я оригиналы документов?
Заказывая разработку технических условий, вы получите документ в формате Word, который нужно распечатать и сшить.

Заказывая регистрацию технических условий, вы получите на руки оригинал титульного и каталожного листа с мокрой печатью Росстандарта.

Оригиналы мы вышлем на ваш фактический адрес, после чего, вы сможете подшить данные страницы с печатями к вашему ТУ.
Сколько времени занимает разработка и регистрация документов?
Разработка технических условий: 5 - 7 рабочих дней
Регистрация технических условий: 7 - 10 рабочих дней.
Могу ли я не заказывать регистрацию технических условий?
Конечно. Ее можно отложить на потом или вовсе исключить из счета, если вы намерены самостоятельно зарегистрировать ТУ в Росстандарте.
Если я сменил наименование организации или ИП, нужно ли переоформлять технические условия?
Если ТУ было зарегистрировано, то необходимо внести корректировки в документ и заново зарегистрировать его в Росстандарте.
Я производитель продукции. Какие документы, помимо технических условий, у меня должны быть на мою продукцию?
У вас должны быть:


Все из вышеперечисленных документов, при необходимости, вы можете заказать у нас.
Вы разрабатываете технические условия только на пищевую продукцию?
Нет. Мы можем разработать технические условия на любое производство, товар, продукцию или изделие.
Возможно ли купить готовые технические условия на пищевую продукцию?
Да. У нас огромная база уже разработанных ТУ на продукты питания, кулинарные изделия и полуфабрикаты.
У нас пищевое производство. Поставляем продукцию в торговые сети и магазины. Нужны ли нам технические условия?
У вас должны быть ТУ, если вы производите:

- Полуфабрикаты из рыбы: котлеты, зразы, биточки и тд
- Морепродукты: креветки мороженые, кальмар и каракатица мороженые, мясо мидий варено-мороженое, кальмар мороженый, крабы варено-мороженые, морской гребешок мороженый, мясо моллюсков замороженное и тд
- Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие: грудинка, карбонат, колбаски, купаты, котлеты, окорок, рулька, рулет, фарш, шашлык, голубцы, бифштекс, буженина, фрикадельки, люля-кебаб и тд
- Полуфабрикаты из мяса птицы: бедро в маринаде, голень, котлеты, крылышки, шницель, отбивная и тд
- Продукты из свинины копченые: ребра, грудинка, щековина и тд
- Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные: пельмени, вареники, равиоли, манты, хинкали, курзе и тд
- Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса: бефстроганов, гуляш, бризоль, торт печеночный, кесадилья и тд
- Субпродукты мясные обработанные: язык отварной, печень говяжья тушеная
- Изделия кулинарные на основе рыбы и рыбной продукции: рыба тушеная, рыба жареная, тефтели рыбные и тд
- Изделия кулинарные на основе овощей и грибов
- Изделия кулинарные из круп, каши, ризотто и тд
- Изделия кулинарные. Салаты
- Изделия кулинарные из яиц: яичница, омлет и тд
- Продукты из шпика, бекона и сало
- Рыба соленая, солено-сушеная и сушено-вяленая
- Рыба холодного копчения, горячего копчения, подкопченная и копчено-провесная
- Изделия кулинарные на основе творога: сырники, запеканки
- Изделия хлебобулочные с начинками и без: хлеб пшеничный, хлеб дарницкий, батон, багет, пироги, пирожки, лепешка, ватрушка, булочки, самса, чебуреки, беляш, пицца, кулич, круассан, шаурма, хачапури, хот-дог, гамбургер, ламаджо и тд
- Изделия мучные кондитерские: торты, пирожные, капкейки, чизкейк, кексы, эклеры, профитроли с кремом, восточные сладости и тд
- Изделия кондитерские сахаристые: макарон
- Десерты порционные муссовые, панна-котта
- Изделия колбасные: вареные, варено-копченые, сыровяленые, сырокопченые
- Сардельки, ветчина, сосиски
- Паштеты мясные и мясосодержащие
- Печенье, вафли, зефир, мармелад, безе, мусс, шоколад, конфеты, карамель
- Блины с начинками и без
- Супы, бульоны
- Консервы: мясные, рыбные, овощные, мясо тушеное
- Молочная и кисломолочная продукция: молоко, кефир, сметана, йогурт, ряженка, сливки питьевые, сыворотка молочная и тд
- Сыры
- Мед натуральный
- Напитки: чай, кофе, компот, кисель, какао, морс, квас, лимонад, соки фруктовые и тд
- Масло подсолнечное, масло сливочное, спред
- Полуфабрикаты из теста, тесто замороженное
- Пасты ореховые и шоколадно-ореховые
- Отруби пшеничные, сухари
- Холодец, студень и заливное
- Соус томатный, соус майонезный, соус овощной, соус сырный, кетчуп, майонез, горчица
- Варенье, джем и повидло
- Крупа гречневая, крупа пшеничная, крупа кукурузная, хлопья овсяные и тд
- Фрукты, овощи и ягоды замороженные
- Мороженое молочное, сливочное и пломбир

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