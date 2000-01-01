В ТУ прописываются следующие аспекты: ассортимент, требования к качеству и безопасности, требования к сырью, упаковке, маркировке, транспортировке и хранению.

Составление ТУ - весьма сложный процесс, подразумевающий знание множества производственных нюансов. Чтобы не тратить время, нервы и деньги на штрафы, лучше сразу обратиться к профессионалам и получить готовый пакет документов под ключ.