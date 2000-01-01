У вас должны быть ТУ, если вы производите:
- Полуфабрикаты из рыбы: котлеты, зразы, биточки и тд
- Морепродукты: креветки мороженые, кальмар и каракатица мороженые, мясо мидий варено-мороженое, кальмар мороженый, крабы варено-мороженые, морской гребешок мороженый, мясо моллюсков замороженное и тд
- Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие: грудинка, карбонат, колбаски, купаты, котлеты, окорок, рулька, рулет, фарш, шашлык, голубцы, бифштекс, буженина, фрикадельки, люля-кебаб и тд
- Полуфабрикаты из мяса птицы: бедро в маринаде, голень, котлеты, крылышки, шницель, отбивная и тд
- Продукты из свинины копченые: ребра, грудинка, щековина и тд
- Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные: пельмени, вареники, равиоли, манты, хинкали, курзе и тд
- Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса: бефстроганов, гуляш, бризоль, торт печеночный, кесадилья и тд
- Субпродукты мясные обработанные: язык отварной, печень говяжья тушеная
- Изделия кулинарные на основе рыбы и рыбной продукции: рыба тушеная, рыба жареная, тефтели рыбные и тд
- Изделия кулинарные на основе овощей и грибов
- Изделия кулинарные из круп, каши, ризотто и тд
- Изделия кулинарные. Салаты
- Изделия кулинарные из яиц: яичница, омлет и тд
- Продукты из шпика, бекона и сало
- Рыба соленая, солено-сушеная и сушено-вяленая
- Рыба холодного копчения, горячего копчения, подкопченная и копчено-провесная
- Изделия кулинарные на основе творога: сырники, запеканки
- Изделия хлебобулочные с начинками и без: хлеб пшеничный, хлеб дарницкий, батон, багет, пироги, пирожки, лепешка, ватрушка, булочки, самса, чебуреки, беляш, пицца, кулич, круассан, шаурма, хачапури, хот-дог, гамбургер, ламаджо и тд
- Изделия мучные кондитерские: торты, пирожные, капкейки, чизкейк, кексы, эклеры, профитроли с кремом, восточные сладости и тд
- Изделия кондитерские сахаристые: макарон
- Десерты порционные муссовые, панна-котта
- Изделия колбасные: вареные, варено-копченые, сыровяленые, сырокопченые
- Сардельки, ветчина, сосиски
- Паштеты мясные и мясосодержащие
- Печенье, вафли, зефир, мармелад, безе, мусс, шоколад, конфеты, карамель
- Блины с начинками и без
- Супы, бульоны
- Консервы: мясные, рыбные, овощные, мясо тушеное
- Молочная и кисломолочная продукция: молоко, кефир, сметана, йогурт, ряженка, сливки питьевые, сыворотка молочная и тд
- Сыры
- Мед натуральный
- Напитки: чай, кофе, компот, кисель, какао, морс, квас, лимонад, соки фруктовые и тд
- Масло подсолнечное, масло сливочное, спред
- Полуфабрикаты из теста, тесто замороженное
- Пасты ореховые и шоколадно-ореховые
- Отруби пшеничные, сухари
- Холодец, студень и заливное
- Соус томатный, соус майонезный, соус овощной, соус сырный, кетчуп, майонез, горчица
- Варенье, джем и повидло
- Крупа гречневая, крупа пшеничная, крупа кукурузная, хлопья овсяные и тд
- Фрукты, овощи и ягоды замороженные
- Мороженое молочное, сливочное и пломбир